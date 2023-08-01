ПриватБанк продлил срок использования всех карт на 2 года
С 1 августа ПриватБанк продлил период использования всех карт на 24 месяца
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что сейчас клиентам не нужно перевыпускать карты. Они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карточке.
По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:
- оплата в магазинах через POS-терминал;
- снятие наличных денег в банкоматах;
- операции в Приват24;
- пополнение счета (любым способом).
В банке добавили, что для оплат в интернете пользователи должны создать Digital-карту в Приват24 и перечислить на нее средства.
- 28 июля в ПриватБанке представили обновление, в том числе функцию с переводом денег на свою карту без передачи ее номера.
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