ПриватБанк продлил срок использования всех карт на 2 года

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что сейчас клиентам не нужно перевыпускать карты. Они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карточке.

По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:

оплата в магазинах через POS-терминал;

снятие наличных денег в банкоматах;

операции в Приват24;

пополнение счета (любым способом).

В банке добавили, что для оплат в интернете пользователи должны создать Digital-карту в Приват24 и перечислить на нее средства.