ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт на полгода
ПриватБанк продлил действие платежных карт на 180 дней в связи с полномасштабной российско-украинской войной
Об этом со ссылкой на прессслужбу ПриватБанка пишет Укринформ.
"На период военного положения, срок действия всех платежных карт ПриватБанка, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, автоматически продлен на 180 дней", - говорится в сообщении.
Если срок действия карты истечет в марте или апреле 2022 года, ею можно будет без ограничений оплатить услуги или наличные деньги, а также снять с карты наличные.
Кроме того, в ПриватБанке отметили, что во время войны посещение отделений банков опасно для жизни.
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