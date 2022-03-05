ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт на полгода

Об этом со ссылкой на прессслужбу ПриватБанка пишет Укринформ.



"На период военного положения, срок действия всех платежных карт ПриватБанка, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, автоматически продлен на 180 дней", - говорится в сообщении.



Если срок действия карты истечет в марте или апреле 2022 года, ею можно будет без ограничений оплатить услуги или наличные деньги, а также снять с карты наличные.



Кроме того, в ПриватБанке отметили, что во время войны посещение отделений банков опасно для жизни.

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