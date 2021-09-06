Приватбанк продаст портфель "безнадежных" карточных кредитов на 700 млн грн

Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает Укринформ.



Согласно условиям продажи, участникам рынка будет предложено более 90 тыс. безнадежных кредитов. Права требования по таким портфелем будут предложены на голландском аукционе и включать только тело кредита и начисленные проценты. К участию в конкурсе будут допущены только профессиональные компании, отвечающие новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка.



"В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов превышать ожидаемую цену продажи. Поэтому банк оптимизирует расходы и сконцентрируется на обслуживании клиентов и развития новых услуг для них ", - отметила заместитель главы правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева.



Известно, что портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами.

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