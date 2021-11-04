ПриватБанк приостановит работу всех систем перед Черной пятницей

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.



"Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начнется с Черной пятницы и завершится рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шопинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие", - заявили в пресс-службе.



Отмечается, что технологические работы по обновлению процессинга пройдут в ночь на воскресенье, 7 ноября 2021 года. Банк проведет их в ночное время, когда большинство клиентов не производят операции.



7 ноября с 1:00 до 4:30 банк краткосрочно прекратит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. В ходе технологической паузы пройдут регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов сети банка.

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