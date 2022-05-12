ПриватБанк предупредил о проблемах при входе в Приват24
ПриватБанк 12 мая предупредил о трудностях при входе в мобильное приложение Приват24, однако их уже устраняют
Об этом банк сообщил в фейсбуке .
"Друзья! К сожалению, сейчас наблюдаем трудности при входе в Приват24! Не беспокойтесь - наши специалисты уже решают вопросы. Берем и чиним!" - говорится в заявлении.
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