Об этом сообщил ПриватБанк в релизе.

"По данным службы безопасности банка, 23 мая мошенники начали распространение через соцсети фейкового сообщения о срочной "проверке карточек" под предлогом выплаты пособия от государства", – говорится в сообщении.

Мошенники предлагают клиентам для проверки карты перейти по ссылке на фишинговый сайт, а там похищают их финансовые данные.

В то же время вся информация о государственных выплатах и государственной помощи размещена на официальных ресурсах.

"Если вы получили сообщение о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы", – предостерегает банк.

Напомним, мошенники рассылают фейковый чат-бот Е-поддержки.

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