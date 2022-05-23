ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: воруют финансовые данные под прикрытием госпомощи
Мошенники пытаются выманить у украинцев данные их банковских счетов под прикрытием государственной помощи и "проверки карт"
Об этом сообщил ПриватБанк в релизе.
"По данным службы безопасности банка, 23 мая мошенники начали распространение через соцсети фейкового сообщения о срочной "проверке карточек" под предлогом выплаты пособия от государства", – говорится в сообщении.
Мошенники предлагают клиентам для проверки карты перейти по ссылке на фишинговый сайт, а там похищают их финансовые данные.
В то же время вся информация о государственных выплатах и государственной помощи размещена на официальных ресурсах.
"Если вы получили сообщение о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы", – предостерегает банк.
- Напомним, мошенники рассылают фейковый чат-бот Е-поддержки.
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