ПриватБанк предупредил о фальшивом сайте-имитации: там обещают до $8,5 тыс. "дохода" от имени Коломойского
ПриватБанк предупредил о фальшивом сайте-имитации, на котором от имени Игоря Коломойского обещают "доход" до $8500 тыс.
Об этом в Facebook сообщила пресс служба ПриватБанка.
"Мошеннический сайт https://p-invest.site не имеет никакого отношения к банку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники, создавшие сайт, обещают высокий доход по схеме, напоминающей финансовую пирамиду. Кроме того, сайт имеет односторонний канал связи: после заполнения формы оператор звонит, чтобы "дожать" человека.
К тому же, добавили в пресс-службе, сайт незаконно использует айдентику банка.
"Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: мы никогда не проводим призовые опросы, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений", - отметили в ПриватБанке.
Отметим, на самой странице фейковых сайта говорится, что "Приват" якобы открывается для частных инвесторов.
За участие в схеме граждане могут будто бы получить "высокий доход", "уверенность в завтрашнем дне и минимальные риски", а также "простое и быстрое получение прибыли" с выводом средств на карту ПриватБанка и Monobank.
Преступники также используют фейковые обращения бывшего владельца банка Игоря Коломойского, от имени которого обещают вкладчикам $800- $8500 дохода каждый месяц.
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