Об этом сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.

"В последние недели были перебои с работой Привата. (...) Мы последние 45 дней работаем с ЕС. У нас в Днепре есть дата-центр, когда россияне бомбили Днепр, там вылетели стекла. Вы понимаете, что было бы, если бы они смогли полностью уничтожить дата-центр в Киеве или в Днепре?" – сказал он во время онлайн-дискуссии "Банковский сектор Украины: Как сохранить устойчивость во время войны" Центра экономической стратегии и German Economic Team.

Он пояснил, что это стало возможным благодаря разрешению Нацбанка с 1 марта иметь клиентские данные за пределами страны.

Как пояснила пресс-служба банка, все основные приложения и сервисы ПриватБанка успешно перенесены в облачное хранилище, чтобы обеспечить доступ клиентов к финансовым услугам в любой момент.

По информации финучреждения, в общей сложности было перенесено 3,5 тыс. серверов, более 270 важных приложений и более 4 петабайт клиентских данных и транзакций загружено в "облако".



В банке отметили, что объем реализуемых работ для проектов такого масштаба в "нормальном" проектном IТ-цикле обычно занимает 1,5 года.



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