ПриватБанк открыл онлайн-продажу валюты. Подробности
Клиенты ПриватБанка могут приобрести иностранную валюту для зачисления на валютные карты или счета: это можно сделать онлайн в Приват24
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что продажа валюты будет осуществляться по текущему карточному курсу банка и в пределах установленных Национальным банком Украины лимитов: в сумме до 50 тысяч гривен в месяц.
"Чтобы купить валюту в Приват24, нужно зайти в меню "Переводы на карты" выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства и карточка в долларах США или евро, на которую будет зачислена валюта", - говорится в сообщении.
В случае отсутствия валютной карты, digital карту можно оформить в приложении бесплатно.
- Ранее Национальный банк Украины смягчил продажу иностранной валюты населению. С 29 августа впервые с начала полномасштабной войны банкам разрешили продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.
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