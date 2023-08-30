ПриватБанк открыл онлайн-продажу валюты. Подробности

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что продажа валюты будет осуществляться по текущему карточному курсу банка и в пределах установленных Национальным банком Украины лимитов: в сумме до 50 тысяч гривен в месяц.

"Чтобы купить валюту в Приват24, нужно зайти в меню "Переводы на карты" выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства и карточка в долларах США или евро, на которую будет зачислена валюта", - говорится в сообщении.

В случае отсутствия валютной карты, digital карту можно оформить в приложении бесплатно.