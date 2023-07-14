ПриватБанк окончательно победил в судах страховую компанию "Ингосстрах"

До национализации банк сотрудничал с этими компаниями. В 2014 году финучреждение заключило с ними договоры поручения на выполнение страховых агентских услуг. Однако, став государственным, ПриватБанк решил предложить своим клиентам полисы от более широкого круга компаний с лучшей репутацией. Страховые компании обвинили госбанк в ненадлежащем выполнении условий договоров и попытке разорвать деловые отношения. Эти иски базировались не на убытках, а на "недополученной выгоде".

"Бывший менеджмент ПриватБанка заключил договоры со страховыми компаниями, которые также связывали с бывшим менеджментом ПриватБанка. В дальнейшем, после национализации, банк отказался от таких договоров поручения, сделал рынок страховых услуг более прозрачным и конкурентным", – говорит адвокат ПриватБанка Виктор Тарасенко.

Параллельно Ингосстрах стала фигурантом громкого расследования Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. В феврале 2021 года бывшим топ-менеджерам банка сообщили о подозрении в растрате почти 137 миллионов гривен, которые были выплачены средствами ПриватБанка в пользу Ингосстраха перед национализацией.

Такие действия стали еще одним аргументом для госбанка, чтобы избегать сотрудничества с этой компанией. По словам адвоката ПриватБанка Виктора Тарасенко, "суд указал на то, что не доказано как противоправное поведение банка, так и наличие ущерба и его размера".

ПриватБанк воспользовался правом на отказ от дальнейшего исполнения договоров доверенности в 2022 году. В результате судебных процессов Ингосстрах проиграл последний иск в Верховном Суде. А перед этим "нокаутировал" компанию сюрприз от Нацбанка. Весной тот аннулировал страховую лицензию из-за несоответствия структуры собственности украинскому законодательству. Телеканал "Еспресо" направил официальный запрос в Ингосстрах. Мы пытались выяснить детали относительно лицензии и судебной тяжбы с ПриватБанком. Компании "Ингосстрах" и "Кредо" настояли на правомерности своих исков. Для последней суд еще не закончился: иск "Кредо" по взысканию средств "за недополученную выгоду" с ПриватБанка будет рассмотрен уже 8 августа.