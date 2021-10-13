ПриватБанк обновил месячные лимиты переводов с карты на карту
ПриватБанк установил новые месячные лимиты переводов с карты на карту через все каналы
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
"Банк работает для вас, но строго в рамках законодательства о противодействии отмыванию грязных денег и требований финансового мониторинга. Поэтому с октября 2021 года мы вносим незначительные коррективы в правила здийсення переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лимиты устанавливаются на календарный месяц - с 1 по 30-31 числа, как для переводов по Украине так и за границу.
Поэтому лимитированная месячное количество переводов на одного клиента для отправителя будет составлять 100 для переводов по Украине и 25 - для международных переводов. Для получателя лимитированная месячное количество переводов составляет 100 по Украине и 30 - за границу.
По информации ПриватБанка, ежемесячно переводы с карты на карту в Приват24 делают более 7 млн клиентов. Из них 99,7% пользуются услугой для личных целей и отправляют или получают не более ста переводов в месяц.
В пресс-службе также объяснили, что делать в особых случаях.
В частности, если на карту клиента поступают благотворительные деньги (лечение ребенка, волонтерские пожертвования и т.д.), необходимо позвонить на горячую линию банка 3700 или написать в чат, отправить ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие благотворительную деятельность. В течение одного рабочего дня ПриватБанк обещает установить для таких карточек безлимитный режим.
В банке также напомнили, что пользоваться личной карточкой для осуществления предпринимательской деятельности запрещено. Чтобы передавать и принимать переводы безлимитно, в банке посоветовали открыть счет физического лица-предпринимателя, или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью в соответствии с законом.
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