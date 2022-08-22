Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщают в Министерстве, к ним и общественным организациям поступают обращения от ПриватБанка, зарегистрированные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Люди жалуются, что банк требует от них актуализации персональных данных.

С помощью мобильного приложения "Приват24" или на сайте финучреждения клиентам нужно обновить информацию относительно адреса проживания и добавить документ, подтверждающий место жительства. Дополнительно могут потребовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ (даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ). В редких случаях требуют прибыть в отделение. Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет.

Вице-премьер Ирина Верещук считает такие требования банка и блокирование счетов недопустимыми.

Минреинтеграции обратилось к НБУ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в государственном ПриватБанке и принять меры реагирования. Обратились также непосредственно к банку с требованием прекратить актуализацию данных и массовую блокировку счетов клиентов, регистрация места проживания которых – временно оккупированные территории Украины.

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