ПриватБанк констатирует рост безналичных оплат: украинцы стали чаще покупать товары и посещать кафе
Украинцы в первой половине мая стали больше покупать электроники, бытовую технику и чаще посещать кафе и рестораны, тогда как в начале войны подавляющая часть безналичных оплат приходилась на еду и лекарства
Об этом свидетельствует статистика безналичных оплат у терминала ПриватБанка, сообщила пресс-служба банка в релизе.
По сравнению с первым месяцем войны, когда подавляющая часть безналичных оплат за товары и услуги приходилась на продукты и медикаменты, в апреле и первой половине мая увеличились объемы безналичных оплат покупок в сетях электроники и бытовой техники и заведениях питания", – говорится в сообщении.
В частности, в первой половине мая доля оплат покупок продуктов питания в сети терминалов ПриватБанка снизилась с 56% до 52% от общего объема расходов, а объемы оплат покупок в сетях аптек – с 12,5% до 8%.
Такое снижение покупок еды и лекарств произошло за счет роста безналичных оплат в кафе и ресторанах – 4,3% в апреле-мае вместо мартовских 2,5%. Доля оплат покупок в магазинах одежды и обуви возросла с 6% до 7%, а в сетях электроники и бытовой техники - с 5% до 6,5%.
При этом, если в начале марта не работали более 80% магазинов одежды и обуви, то в мае возобновили работу 65% точек.
"Ресторанный сервис упал с началом войны на 81%, но сейчас восстановился уже на 45%, магазины техники и электроники после снижения количества точек с началом войны на 67% в мае возобновились на 44%", – отмечает ПриватБанк.
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