ПриватБанк изменил стоимость отправки для SWIFT-переводов
С 26 сентября государственный ПриватБанк изменяет стоимость отправки SWIFT-переводов. Тарифы по Украине снижены вдвое
Об этом пишет пресс-служба банка .
"Отныне для зарубежных и внутренних переводов действует единый тариф - 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен и не более 100 долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ)", - говорится в заявлении.
Это означает, что тариф для SWIFT-переводов по Украине снизился вдвое, а максимальная комиссия снизилась в 5 раз.
Кроме того, ПриватБанк не взимает комиссию за SWIFT-переводы в поддержку ВСУ и оплату медицинских услуг.
ПриватБанк также улучшил интерфейс Приват24 для управления денежными и SWIFT-переводами. В новом меню "Переводы" можно повторить, вернуть или ответить на перевод из архива переводов.
Как отправить SWIFT-перевод по Украине или за границу – в видео.
- С 30 августа клиенты ПриватБанка могут приобрести иностранную валюту для зачисления на валютные карты или счета: это можно сделать онлайн в Приват24.
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