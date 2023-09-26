ПриватБанк изменил стоимость отправки для SWIFT-переводов

Об этом пишет пресс-служба банка .

"Отныне для зарубежных и внутренних переводов действует единый тариф - 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен и не более 100 долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ)", - говорится в заявлении.

Это означает, что тариф для SWIFT-переводов по Украине снизился вдвое, а максимальная комиссия снизилась в 5 раз.

Кроме того, ПриватБанк не взимает комиссию за SWIFT-переводы в поддержку ВСУ и оплату медицинских услуг.

ПриватБанк также улучшил интерфейс Приват24 для управления денежными и SWIFT-переводами. В новом меню "Переводы" можно повторить, вернуть или ответить на перевод из архива переводов.

Как отправить SWIFT-перевод по Украине или за границу – в видео.