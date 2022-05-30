Об этом говорится в релизе ПриватБанка.

"С 1 июня 2022 года ПриватБанк возобновляет активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлевает льготные условия обслуживания пользователей кредитных карт", – говорится в сообщении.

Как пояснил банк, его клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредита по действующей на льготных условиях – с пониженной вдвое процентной ставкой.

"Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная)", – отметил ПриватБанк.

При этом начавшиеся 1 марта кредитные каникулы завершатся 1 июня, но после этой даты особые условия обслуживания останутся для военнослужащих и пострадавших из-за российской агрессии клиентов, добавили в банковском учреждении.

По данным ПриватБанка, его кредитными программами на 30 мая пользуются более 9 млн украинцев, а общая сумма кредитования физлиц на 1 марта 2022 года составила более 57 млрд грн.

Напомним, ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт на полгода.

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