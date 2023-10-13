ПриватБанк будет отправлять платежные карты по почте в ряд стран Европы: список

Об этом сообщила пресс-служба государственного банка.

Доставка будет производиться в Польшу, Молдову, Литву, Германию, Чехию, Румынию.

"До конца января 2024 года доставка карт ПриватБанка клиентам, находящимся за границей, будет бесплатной, а география стран доставки будет расширяться", - сообщили в пресс-службе банка.

Там напомнили, что заказать бесплатную доставку перевыпущенной карты можно и по Украине в ближайшее отделение или в почтомат Новой почты до конца года.