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ПриватБанк будет отправлять платежные карты по почте в ряд стран Европы: список

13 октября, 2023 пятница
11:50
Экономика

ПриватБанк предусмотрел для клиентов возможность заказать перевыпуск платежной карты с доставкой Новой почтой в шесть стран Европы

Об этом сообщила пресс-служба государственного банка.

Доставка будет производиться в Польшу, Молдову, Литву, Германию, Чехию, Румынию.

"До конца января 2024 года доставка карт ПриватБанка клиентам, находящимся за границей, будет бесплатной, а география стран доставки будет расширяться", - сообщили в пресс-службе банка.

Там напомнили, что заказать бесплатную доставку перевыпущенной карты можно и по Украине в ближайшее отделение или в почтомат Новой почты до конца года.

  • 11 августа Кабмин разрешил Укрпочте перечислять пенсии людям, временно находящимся за границей.
  • С 18 августа Укрпочта начала рассылать пенсии беженцам международными переводами . Пока эта услуга действует только для Польши. Чтобы воспользоваться услугой, нужно подать заявление о выплате начисленной пенсии и социальной помощи онлайн или бумажным письмом.
Украина
Европа
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