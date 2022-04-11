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Приват24 продлил начатую ночью технологическую паузу на неопределенное время

11 апреля, 2022 понедельник
15:18
Экономика Приват24

Приложение Приват24 не производит платежи с 23 часов 10 апреля, регламентные работы продлили на неопределенное время

Об этом сообщил ПриватБанк в Твиттере.

"Продолжаем регламентные работы с Приват24 К сожалению, настройка требует большего времени, чем мы планировали в начале работ. Просим прощения за неудобства!" – говорится в сообщении банка.

Напомним, Приват24 взял паузу в работе 10 апреля в 23 часа и должен был возобновить проведение платежей в 8 часов 11 апреля.


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