Приват24 продлил начатую ночью технологическую паузу на неопределенное время
Приложение Приват24 не производит платежи с 23 часов 10 апреля, регламентные работы продлили на неопределенное время
Об этом сообщил ПриватБанк в Твиттере.
"Продолжаем регламентные работы с Приват24 К сожалению, настройка требует большего времени, чем мы планировали в начале работ. Просим прощения за неудобства!" – говорится в сообщении банка.
Напомним, Приват24 взял паузу в работе 10 апреля в 23 часа и должен был возобновить проведение платежей в 8 часов 11 апреля.
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