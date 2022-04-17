Приват24 не будет работать в ночь с 17 на 18 апреля
Приват24 не будет работать в ночь с 17 на 18 апреля в связи с проведением регламентных работ
Об этом ПриватБанк сообщает в твиттере.
По предварительной информации, Приват24 не будет работать с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля в связи с новым этапом регламентных работ.
В связи с этим в указанное время приложение и веб-версия Приват24 будут недоступны.
Также ПриватБанк отмечает возможность перебоев в работе приложения 18 апреля по причине стабилизации работы серверов.
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