Приват24 не будет работать еще несколько часов, – ПриватБанк продолжил технологический перерыв
Приват24 временно не проводит платежи физлиц из-за регламентных работ
Об этом ПриватБанк сообщил в Твиттере.
"Продолжаем регламентные работы, стабильную работу сервисов возобновим в ближайшие часы. Извиняемся за временные неудобства", – говорится в сообщении.
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