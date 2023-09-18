Притворялся украинским военным: СБУ задержала агента ФСБ в Днепре
В Днепре Служба Безопасности задержала агента ФСБ, который переодевался в форму украинских военных, чтобы беспрепятственно шпионить за ВСУ. Задержанному грозит пожизненное заключение
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию в Днепре, в результате которой задержала агента ФСБ.
Отмечается, что он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте. Для маскировки своей деятельности мужчина переодевался в военную форму украинских защитников.
"В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны. Также он пытался выявить в районе областного центра боевые позиции украинского ПВО", - говорится в сообщении.
Для сбора развединформации задержанный регулярно объезжал территорию города, где фотографировал украинские объекты.
Полученные данные российский агент передавал своему куратору из ФСБ через мессенджер в виде текстовых сообщений и медиафайлов.
За каждое выполненное задание злоумышленник получал от российской спецслужбы денежное вознаграждение. Чтобы скрыть каналы финансирования, он получал средства на банковскую карту с помощью криптовалютных операций.
По данным расследования, агентурные разведданные требовались оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки.
Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения им задачи вблизи одного из стратегических объектов в Днепре. Во время обысков был обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором, а также патроны к автоматическому оружию.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
В настоящее время мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Служба безопасности сообщила о подозрении трудившегося на российские спецслужбы жителю Одессы и сливала информацию об украинских защитниках.
- В частности, Служба безопасности задержала жительницу Херсона, которая после деоккупации города работала на депутата госдумы РФ Игоря Кастюкевича и фиксировала местонахождение украинской армии.
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