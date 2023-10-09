Притворялся спасателем и корректировал удары по Одессе: СБУ разоблачила агента РФ
СБУ сообщила о подозрении в госизмене жителю Одессы, который корректировал вражеские удары по городу и разведывал локации Сил обороны. В настоящее время он находится под стражей
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Вражеским агентом оказался 29-летний житель Одессы.
"Для маскировки преступной деятельности злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров. Эта общественная организация помогает подразделениям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преодолении последствий ракетных и дроновых ударов агрессора по областному центру. Установлено, что под видом спасателя он прибывал на места прилетов завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и "отчитывался" об этом военной разведке РФ", - рассказали в СБУ.
Известно, что предоставленную им информацию оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе.
"Кроме того, российский агент выполнял еще одну задачу – пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области", - сообщили в спецслужбе.
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- На прошлой неделе стало известно, что СБУ выманила из Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ.
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