Об этом информирует СБУ .

В 2019 году женщину завербовали в российские спецслужбы через "МГБ ЛНР". После начала полномасштабного вторжения она начала следовать указаниям захватчиков.

Так, женщина выявляла маршруты и технику ВСУ на территории Луганской области. Также она собирала учредительные данные и места нахождения участников сопротивления в регионе, в частности в захваченном поселке Марковка.

Полученные данные женщина передавала российским захватчикам для дальнейших репрессий против жителей временно оккупированных территорий.

Впоследствии шпионка получила задачу наладить "сотрудничество" с украинскими спецслужбами. Для этого она вышла на представителя одного из подразделений СБУ. Ему женщина предложила помощь в борьбе с РФ, а также обещала передавать актуальную информацию о деятельности врага на временно оккупированной территории Востока Украины.

Впрочем, СБУ сорвала вражеские планы. Украинская контрразведка дезинформировала захватнические спецслужбы, вывела российскую агентку на подконтрольную территорию и задержала.

Женщину обвиняют по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и содержат под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное заключение.

1 ноября СБУ задержала мужчину, планировавшего теракты на Одесской железной дороге.