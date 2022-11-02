Притворялась украинской патриоткой: СБУ разоблачила в Луганской области российскую шпионку
В Луганской области разоблачили российскую шпионку, которая притворялась украинской патриоткой и пыталась втереться в доверие СБУ
Об этом информирует СБУ .
В 2019 году женщину завербовали в российские спецслужбы через "МГБ ЛНР". После начала полномасштабного вторжения она начала следовать указаниям захватчиков.
Так, женщина выявляла маршруты и технику ВСУ на территории Луганской области. Также она собирала учредительные данные и места нахождения участников сопротивления в регионе, в частности в захваченном поселке Марковка.
Полученные данные женщина передавала российским захватчикам для дальнейших репрессий против жителей временно оккупированных территорий.
Впоследствии шпионка получила задачу наладить "сотрудничество" с украинскими спецслужбами. Для этого она вышла на представителя одного из подразделений СБУ. Ему женщина предложила помощь в борьбе с РФ, а также обещала передавать актуальную информацию о деятельности врага на временно оккупированной территории Востока Украины.
Впрочем, СБУ сорвала вражеские планы. Украинская контрразведка дезинформировала захватнические спецслужбы, вывела российскую агентку на подконтрольную территорию и задержала.
Женщину обвиняют по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и содержат под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное заключение.
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