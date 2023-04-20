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OPINION

Притворная независимость УПЦ от РПЦ — это сказки "для тех, кто не в теме"

Алексей Панич
20 апреля, 2023 четверг
12:03
Мнение

Нельзя быть верным УПЦ (или ПЦУ) и делать вид, что ты никоим образом не ответственен за то, что делает твоя церковь

Экзюпери часто приписывают слова: "Мы ответственны за тех, кого приручили".

(На самом деле его персонаж говорит несколько иначе: "Ты становишься навсегда ответственным за то, что приручил" – Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé).

В сегодняшней российско-украинской войне я бы назвал более важным другое измерение ответственности: "Мы ответственны за действия тех структур, которым присягнули на верность".

Нельзя быть гражданином России (Украины) и делать вид, что ты никоим образом не ответственен за то, что делает твоя страна.

Это не обязательно означает разделять вину – но обязательно означает разделять ответственность.

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Нельзя быть гражданином России (Украины) и делать вид, что ты никоим образом не ответственен за то, что делает твоя страна. Это не обязательно означает разделять вину — но обязательно означает разделять ответственность

Так же нельзя быть верным УПЦ (или ПЦУ) и притворяться, что ты никоим образом не ответственен за то, что делает твоя церковь. Не твой приход, а твоя церковь — в православном понимании того, что такое "церковь".

В этом смысле, верные УПЦ, которые делают вид, что верят в непричастность УПЦ к РПЦ, ничем не лучше тех россиян, которые делают вид, что верят в "ихтамнетов". Там и там люди обманываются, потому что хотят обманываться. Потому что так им пока "проще". И они легко проглатывают информационную наживку, которую им подбрасывают руководители их иерархической структуры в виде некоего "виртуального алиби". А значит, закрывают глаза на ложь своих руководителей. Следовательно, разделяют со своими руководителями уже не только ответственность, но и вину.

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Верные УПЦ, которые делают вид, что верят в непричастность УПЦ к РПЦ, ничем не лучше тех россиян, которые делают вид, что верят в "ихтамнетов"

Если оставить в стороне старообрядцев, сейчас для православных в Украине есть только три пути: либо ПЦУ, либо РПЦ (именно РПЦ, потому что кажущаяся независимость от нее УПЦ — это сказки "для тех, кто не в теме"), или... раскол, то есть путь, по которому когда-то пошел Филарет ("УПЦ КП"). В раскол пока серьезно никто не идет — и в первую очередь не идет Онуфрий (но пошел бы именно в раскол, если бы его разрыв с РПЦ был правдой, а не дымовой завесой!). Потому либо вы из ПЦУ, либо из РПЦ. "Что больше сего, то от лукавого" (Мф. 5:37). И не забудьте, что вы ответственны за тех, кому присягнули.

Источник

Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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