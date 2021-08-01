Притула ушел в студенты-заочники

Он поступил в Украинский католическийо университет, где будет изучать общественное управление и администрирование, передает Еспресо.TV.



"Претендовать на участие в государственном управлении без соответствующей образовательной базы можно, но не нужно. Дипломов специалиста и магистра финансов мне не достаточно", - заявил в инстаграме шоумен.



Телеведущий будет учиться на заочной форме факультета общественных наук УКУ, ведь, как он говорит, в прошлом "решил для себя, что моим приоритетом на следующих минимум 10 лет будет участие в политической жизни страны и приобщение к сфере государственного управления".