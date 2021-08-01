Притула ушел в студенты-заочники
Украинский политик и телеведущий Сергей Притула решил опять вернуться к учебе
Он поступил в Украинский католическийо университет, где будет изучать общественное управление и администрирование, передает Еспресо.TV.
"Претендовать на участие в государственном управлении без соответствующей образовательной базы можно, но не нужно. Дипломов специалиста и магистра финансов мне не достаточно", - заявил в инстаграме шоумен.
Телеведущий будет учиться на заочной форме факультета общественных наук УКУ, ведь, как он говорит, в прошлом "решил для себя, что моим приоритетом на следующих минимум 10 лет будет участие в политической жизни страны и приобщение к сфере государственного управления".
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