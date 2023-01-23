Притула, Скрипка и не только: чьи голоса прозвучат в мультфильме "Мавка. Лесная песня"

Об этом сообщило Государственное агентство по кино.

"Стало известно, что главная героиня Мавка заговорит голосом Натальи Денисенко, актрисы театра, кино и дубляжа", - говорится в сообщении.

Телеведущий, основатель благотворительного фонда Сергей Притула подарил свой голос стилисту Килины, чопорному Фролу.

"Участие в проекте "Мавка" стало заключительной работой Сергея в развлекательной сфере, тем самым завершив его карьеру актера и шоумена", - отметили в Госкино.

Музыкант Олег Скрипка дублировал Повелителя Небытия, одного из четырех Высших Духов Природы - Того, кто в Скале сидит.

Народная артистка Украины Наталья Сумская воплотила роль Знахарки, мудрой целительницы.

Актер Назар Заднипровский подарил свой голос Старейшине Леса – Лесовику.

Дядько Лев заговорил голосом музыканта Олега Фагота Михайлюты.

Телеведущая Ктерина Осадчая озвучит сразу нескольких героинь - украинских женщин всех возрастов.

Предысторию, с которой начинается мультфильм, расскажет певица и народная артистка Украины Нина Матвиенко.

Также к процессу озвучки присоединились участники "Дахабраха" Нина Гаренецкая, Марко Галаневич, Елена Цыбульская и Ирина Коваленко. Они стали прообразами для героев ленты и сыграли самих себя - музыкантов, друзей Лукаша, вдохновивших его слушать себя и идти к своей мечте. Кроме того, группа создала саундтреки к мультфильму.

Зрители также услышат пение победительницы шоу "Голос країни - 12", этнографа, фольклористки и директора бывшего Украинского института истории моды Марички Квитки. Эксперты этого института помогали команде "Мавки" разработать традиционный наряд для персонажей ленты.

В ноябре этого года персонажи украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" появились в британском мультсериале "Hey Duggee" от BBC, чтобы поддержать малышей - беженцев из Украины.

17 января стало известно, что украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", производство которого длилось с 2015 года, наконец-то выходит в украинский и мировой прокат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb