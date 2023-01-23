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Притула, Скрипка и не только: чьи голоса прозвучат в мультфильме "Мавка. Лесная песня"

23 января, 2023 понедельник
16:00
Культура

Студия Animagrad (FILM.UA Group) раскрыла полный звездный состав актеров озвучки мультфильма "Мавка. Лесная песня", среди них Катерина Осадчая, Нина Матвиенко, Назар Заднипровский, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, участники этногруппы "ДахаБраха"

Об этом сообщило Государственное агентство по кино.

"Стало известно, что главная героиня Мавка заговорит голосом Натальи Денисенко, актрисы театра, кино и дубляжа", - говорится в сообщении.

Телеведущий, основатель благотворительного фонда Сергей Притула подарил свой голос стилисту Килины, чопорному Фролу.

"Участие в проекте "Мавка" стало заключительной работой Сергея в развлекательной сфере, тем самым завершив его карьеру актера и шоумена", - отметили в Госкино.

Музыкант Олег Скрипка дублировал Повелителя Небытия, одного из четырех Высших Духов Природы - Того, кто в Скале сидит.

Народная артистка Украины Наталья Сумская воплотила роль Знахарки, мудрой целительницы.

Актер Назар Заднипровский подарил свой голос Старейшине Леса – Лесовику.

Дядько Лев заговорил голосом музыканта Олега Фагота Михайлюты.

Телеведущая Ктерина Осадчая озвучит сразу нескольких героинь - украинских женщин всех возрастов.

Предысторию, с которой начинается мультфильм, расскажет певица и народная артистка Украины Нина Матвиенко.

Также к процессу озвучки присоединились участники "Дахабраха" Нина Гаренецкая, Марко Галаневич, Елена Цыбульская и Ирина Коваленко. Они стали прообразами для героев ленты и сыграли самих себя - музыкантов, друзей Лукаша, вдохновивших его слушать себя и идти к своей мечте. Кроме того, группа создала саундтреки к мультфильму.

Зрители также услышат пение победительницы шоу "Голос країни - 12", этнографа, фольклористки и директора бывшего Украинского института истории моды Марички Квитки. Эксперты этого института помогали команде "Мавки" разработать традиционный наряд для персонажей ленты.

  • В ноябре этого года персонажи украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" появились в британском мультсериале "Hey Duggee" от BBC, чтобы поддержать малышей - беженцев из Украины.
  • 17 января стало известно, что украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", производство которого длилось с 2015 года, наконец-то выходит в украинский и мировой прокат.

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Общество
Украина
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