Притула рассказал, когда в Украину прибудут "народные байрактары"
Глава благотворительного фонда Сергей Притула сообщил, что "байрактары", на которые собирали деньги, сейчас на производстве и прибудут в Украину до конца лета
Об этом он написал в телеграмме.
"Где "байрактары"? На производстве. Готовятся к отправке в Украину. Ожидаем в конце лета. На них будут наклейки "народный байрактар". Есть договоренность, что в сводках и видео на официальных ресурсах Генштаба и Минобороны будут указывать, что это работают именно народные "байрактары"-, говорится в сообщении.
По его словам, сейчас продолжаются процессы согласования и оформления документов.
"Должен пройти тендер. На это нужно определенное время", - добавил он.
Притула сообщил, что уже решили, куда именно направят деньги, которые собирали на беспилотники. Волонтеры совещались с военными и Минобороны, куда лучше использовать эти средства.
"Через несколько недель мы раскроем и покажем, что это. Сейчас, к сожалению, не можем из соображений безопасности", – сказал он.
Сергей Притула добавил, что все отчеты опубликуют после приобретений, а пока "еще ничего не куплено".
- 23 июня Фонд Притулы взялся собрать 500 млн грн на три "байрактара".
- украинцы за три дня собрали средства на 4 "байрактара". Целью было собрать на три аппарата через неделю.
- 27 июня производитель беспилотников заявил, что отдаст бесплатно "байрактары", на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства.
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