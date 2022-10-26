Об этом шоумен и активист Сергей Притула сообщил в своем телеграм-канале.

Допремьерные показы фильма "Клондайк" пройдут 2 ноября в сети кинотеатров "Мультиплекс". Средства от этих показов будут переданы Фонду Притулы. Шоумен заверил, что за них волонтеры приобретут для Вооруженных сил "орудие мести российским оккупантам".

"Поэтому вносите 2 ноября себе в календарики. Фильм очень сильный. И кино посмотрите, и к победе приобщитесь", - написал Притула.

События фильма разворачиваются в июле 2014 года на Донбассе. Молодые супруги готовятся стать родителями. Несмотря на постоянные ссоры, муж и брат жены стремятся к одному — эвакуировать беременную женщину. Но она отказывается уезжать, даже когда село захватывают вооруженные группировки. Между тем, в небе над ними сбивают гражданский самолет.

В широкий прокат в Украине "Клондайк" выйдет 3 ноября 2022 года.

Украинский фильм "Клондайк" о войне с РФ и катастрофе МН17 получил награду Берлинале.

В конце августа в сети появился официальный трейлер украинского фильма "Клондайк".

Ленты "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" стали лидерами по количеству номинаций национальной премии кинокритиков "Киноколо".

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