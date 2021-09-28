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Притула подтвердил, что планирует создать собственную партию

28 сентября, 2021 вторник
19:26
Общество Сергей Притула

Шоумен Сергей Притула подтвердил, что планирует создать собственную политическую партию, ее название пока неизвестно

Об этом сообщает 24 канал.

Название будущей партии и другие детали о ней обещал рассказать в ближайшее время.

"Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. Относительно нейминга, брендинга - дайте мне немного времени и я обязательно расскажу", - заявил политик.

По его словам, партия будет нацелена на парламентские выборы.

"Конечно, в первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания", - заверил он.

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2021, вторник
28 сентября
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