Притула подтвердил, что планирует создать собственную партию
Шоумен Сергей Притула подтвердил, что планирует создать собственную политическую партию, ее название пока неизвестно
Об этом сообщает 24 канал.
Название будущей партии и другие детали о ней обещал рассказать в ближайшее время.
"Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. Относительно нейминга, брендинга - дайте мне немного времени и я обязательно расскажу", - заявил политик.
По его словам, партия будет нацелена на парламентские выборы.
"Конечно, в первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания", - заверил он.
- Напомним, что 7 июня Притула сообщил, что выходит из партии "Голос" .
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