Притула обратился к украинцам: кто может доехать до Киева, покупайте все военное, что есть в вашем городе, и везите на столицу, деньги возвращаем сразу

Об этом Притула написал в Facebook.



"Друзья, срочный призыв ко всем, кто не в Киеве, но может доехать до Киева быстро (машиной, бусом или поездом). Призыв к тем, у кого еще есть проезд: Виннитчина, Уманщина, Кропивнитчина, Хмельнитчина. Купите все военное, что есть в вашем городе, и везите на столицу. Все уплаченные вами деньги я возвращаю при передаче снаряги - вам нужно довезти это в наш волонтерский центр, дальше мы сами", - говорится в сообщении.



Притула отмечает, что требуются:

бронежилеты;

каски;

дроны;

рации;

разгрузки;

тактическое снаряжение;

наколенники;

тепловизоры;

приборы ночного видения;

патроны под натовский калибр;

натовские аптечки;

турникеты;

кровоостанавливающие.

Адрес, по которому нужно везти снаряжение, - Гончара, 65. Притула отмечает, что "звонить никуда не надо, покупайте и везите, деньги возвращаем сразу"."В Киеве, кроме военных, есть тысячи терробороновцев, которым нужно ВСЕ и СРАЗУ. Сколько бы вы чего ни привезли из перечня - понадобится все", - говорится в сообщении.