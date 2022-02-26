Притула обратился к украинцам: кто может доехать до Киева, покупайте все военное, что есть в вашем городе, и везите на столицу, деньги возвращаем сразу
Шоумен Сергей Притула обратился к тем, кто имеет возможность быстро доехать до Киева, с просьбой везти все военное снаряжение, которое удастся приобрести, в волонтерский центр на улице Гончара, 65 для украинских защитников
Об этом Притула написал в Facebook.
"Друзья, срочный призыв ко всем, кто не в Киеве, но может доехать до Киева быстро (машиной, бусом или поездом). Призыв к тем, у кого еще есть проезд: Виннитчина, Уманщина, Кропивнитчина, Хмельнитчина. Купите все военное, что есть в вашем городе, и везите на столицу. Все уплаченные вами деньги я возвращаю при передаче снаряги - вам нужно довезти это в наш волонтерский центр, дальше мы сами", - говорится в сообщении.
Притула отмечает, что требуются:
- бронежилеты;
- каски;
- дроны;
- рации;
- разгрузки;
- тактическое снаряжение;
- наколенники;
- тепловизоры;
- приборы ночного видения;
- патроны под натовский калибр;
- натовские аптечки;
- турникеты;
- кровоостанавливающие.
"В Киеве, кроме военных, есть тысячи терробороновцев, которым нужно ВСЕ и СРАЗУ. Сколько бы вы чего ни привезли из перечня - понадобится все", - говорится в сообщении.
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