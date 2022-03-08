Притула обращусь к работникам блокпостов в западных регионах: не держите машины с гуманитарной помощью
Волонтер отметил, что из-за остановок на блокпостах машины с гуманитарной помощью идут более суток из Львова в Киев
"На каждом блокпоста фуры теряют до 2 часов", – подчеркнул Притула в эфире Espreso.TV.
Притула добавил: "Обращаюсь ко всем людям, которые есть на блокпостах в Западных и Центральных регионах: когда наши авто с гуманитарной помощью идут в горячие точки: на Черниговщину, Николаев, Харьковщину, не останавливайте их на каждом блокпосту. Я не понимаю, почему до сих пор не внедрена какая-то система пропуска этих конвоев, почему МВД этим не занимается – потому что машина с помощью идет свыше суток из Львова в Киев, так именно из-за этих всех остановок на блокпостах – они занимают до двух часов на каждом".
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Напомним, упрощен порядок пропуска гуманитарной помощи через границу
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