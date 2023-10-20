Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины встретилась с руководителями НАБУ и САП для обязательства усилий Украины в сфере борьбы с коррупцией и реформами, "которые принесут развитие американскому бизнесу и привлекут инвестиции частного сектора, необходимые для восстановления Украины".

Итак, все серьезно – это раз, и Белый дом ориентирован на интересы своих избирателей, а не украинские власти или украинское общество – это два. Что в целом оправдано со всех точек зрения: Америке необходимо спокойно пройти сквозь избирательный год, причем на фоне нескольких военных противостояний в стратегическом для них регионе. Ну и Украина за все эти годы смогла убедить США разве что в том, что коррупция здесь вечна и с уровнем регенерации кишечнополостных.

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Так что поддержка удачно может быть "столько, сколько необходимо" - до конца войны и позже, до восстановления. Но на определенных условиях – прежде всего, плотного внешнего контроля.

Половина украинцев уже настолько задолбана масштабами коррупции, что относится к этому как к последней надежде на изменения и выживания государства. Ближе к трети еще сохранили энтузиазм – полагают, что это поможет нам интегрироваться в цивилизованный мир. Но не понятно, в какой степени эти подмножества пересекаются. Потому что третий вариант ответа на принципиальный вопрос – "реформы, контроль – это все лишнее, все должны давать все и так, потому что мы воюем" – поддержали почти 3/4 украинца. То есть, в том числе и считающие внешний контроль и реформы единственным вариантом спасения для экономики и государства. Как это сопрягается в головах респондентов – сказать сложно. Но Центр им. Разумкова четко зафиксировал именно такую иррациональную комбинацию в головах мест украинцев.

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Дам точные цифры отношения к требованиям партнеров в сфере реформ (в оригинальные ответы пространства, но смысл именно таков):

53,9% – "Это нас спасет".

58,8% – "Это нам поможет в евроинтеграции".

71,3% – "Это нам не надо, должны все давать так".

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В общем, только 44% считают справедливым, что Украина должна проводить реформы путем продолжения оказания ей помощи от США. 28,2% усматривают в требованиях реформ несправедливость. И где-то столько же не определились.

Хотя теоретически это где-то объяснимо приземленным реализмом украинцев (который они, правда, упрямо не демонстрируют в избирательной плоскости): они понимают, что изменения нужны, но глубоко сомневаются, что они вообще еще позволяют. Так что изначально и напрягаться излишне – это разве создаст нам дополнительные проблемы.

С другой стороны, избранные госпожи Прицкер формулировки подтверждают мое мнение: даже если наша власть так и не станет реально использовать замену деклараций "концепции устойчивости", западные партнеры все равно нас переломят и так или иначе, навязают свои действующие правила экономической игры "в длинную". Ибо у них есть собственные интересы в этом регионе – военные, энергетические, геополитические (читайте в этом случае "хлебные"). Поэтому спецпредставительница и говорила с Зеленским прежде всего об энергетике и сельском хозяйстве. То, что интересует их, в том числе в контексте контроля макрорегиона (Африки и Европы).

Общий вывод: реформы будут осуществлены. Просто до сих пор сохраняются два возможных сценария: либо все делается сугубо по схемам Запада без учета наших мыслей (это если Украина продолжает тихо игнорировать требования), либо все будет учтено, и наши интересы и определение оптимального пути развития — если мы наконец-то активно подключимся к процессу реформирования указанных партнерами отраслей

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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