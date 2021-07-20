Притеснения СМИ и судебной власти, коррупция: Еврокомиссия заявила об угрозе демократии в Венгрии и Польше
Еврокомиссия заявила об угрозе демократическим стандартам в Польше и Венгрии в связи со снижением уровня свободы СМИ и независимости судебной власти
Об этом говорится в отчете Еврокомиссии относительно верховенства права в 27 государствах - членах ЕС, передает "Радио Свобода" .
Кроме того, в отчете говорится, что коррупция остается основной проблемой для обоих государств - членов ЕС.
Еврокомиссия отмечает, что Польша не соответствует демократическим стандартам в четырех основных сферах: судебной системе, борьбе с коррупцией, свободе СМИ и соблюдении системы сдержек и противовесов.
На предыдущей неделе Европейский суд установил, что дисциплинарная палата Верховного суда Польши не гарантирует беспристрастности и независимости и нарушает независимость судебной власти вопреки законодательству ЕС.
"В нескольких государствах-членах есть причины для серьезного беспокойства, особенно о независимости судебной власти", - заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова.
Также Еврокомиссия заявила о нарушениях свободы СМИ, сообщениях о преследовании в интернете и угрозах журналистам в Словении, которая сейчас председательствует в ЕС.
- Напомним, ранее Еврокомиссия пригрозила ограничениями, если Венгрия не отменит закон о "пропаганде ЛГБТ".
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