Притеснения Россией ПЦУ в Крыму "суд" оккупантов назначил заседание в отношении настоятеля монастыря, где силовики сорвали богослужение

Об этом сообщает "Голос Крыма".

Против священника было составленоадминистративное правонарушении в соответствии со статьей "Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях".



Заседание оккупационного Белогорского "суда", во время которого рассмотрят дело, назначено на 17 августа.

Силовики оккупантов на территории Крыма во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины в селе Балки Белогорского района

Минреинтеграции подготовило санкционный пакет в отношении лиц, преследующих ПЦУ в оккупированном Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело из-за препятствования осуществлению религиозного обряда по вторжению силовиков оккупантов в монастырь Крымской епархии ПЦУ 8 августа.