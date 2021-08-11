Притеснения Россией ПЦУ в Крыму "суд" оккупантов назначил заседание в отношении настоятеля монастыря, где силовики сорвали богослужение
В Крыму оккупанты будут судить священника, против которого составили административное правонарушение после того, как сорвали богослужение в селе Балки Белогорского района
Об этом сообщает "Голос Крыма".
Против священника было составленоадминистративное правонарушении в соответствии со статьей "Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях".
Заседание оккупационного Белогорского "суда", во время которого рассмотрят дело, назначено на 17 августа.
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