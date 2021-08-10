Притеснения Россией ПЦУ в Крыму прокуратура АРК возбудила уголовное дело за препятствование религиозному обряду
Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело из-за препятствования осуществлению религиозного обряда по вторжению силовиков оккупантов в монастырь Крымской епархии ПЦУ 8 августа
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
Статья - "Воспрепятствование осуществлению религиозного обряда" (ч.1 ст.180 УК Украины).
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"Такие действия оккупантов является прямым нарушением норм международного гуманитарного права и очередным подтверждением дискриминации и давления на единую украинскую религиозную общину в Крыму", - говорится в сообщении.
Прокуратура осуществляет руководство в ряде дел в отношении притеснений ПЦУ в оккупированном Крыму.
- захвата вооруженными лицами здания храма Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ Киевского патриархата, расположенного в с. Перевальное;
- недопущения настоятеля и прихожан к службе;
- присвоение имущества Управление Крымской Епархии ПЦУ, в результате чего служители церкви лишены возможности проводить религиозные обряды;
- демонтаж деревянного храма "Неопалимая купина" в Евпатории
- Силовики оккупантов на территории Крыма во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины в селе Балки Белогорского района
- Минреинтеграции подготовило санкционный пакет отношении лиц, преследующих ПЦУ в оккупированном Крыму.
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