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Притеснения Россией ПЦУ в Крыму прокуратура АРК возбудила уголовное дело за препятствование религиозному обряду

10 августа, 2021 вторник
12:16
война с Россией прокуратура АРК

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело из-за препятствования осуществлению религиозного обряда по вторжению силовиков оккупантов в монастырь Крымской епархии ПЦУ 8 августа

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Статья - "Воспрепятствование осуществлению религиозного обряда" (ч.1 ст.180 УК Украины).

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"Такие действия оккупантов является прямым нарушением норм международного гуманитарного права и очередным подтверждением дискриминации и давления на единую украинскую религиозную общину в Крыму", - говорится в сообщении.

Прокуратура осуществляет руководство в ряде дел в отношении притеснений ПЦУ в оккупированном Крыму.

  • захвата вооруженными лицами здания храма Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ Киевского патриархата, расположенного в с. Перевальное;
  • недопущения настоятеля и прихожан к службе;
  • присвоение имущества Управление Крымской Епархии ПЦУ, в результате чего служители церкви лишены возможности проводить религиозные обряды;
  • демонтаж деревянного храма "Неопалимая купина" в Евпатории
  • Силовики оккупантов на территории Крыма во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины в селе Балки Белогорского района
  • Минреинтеграции подготовило санкционный пакет отношении лиц, преследующих ПЦУ в оккупированном Крыму.

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ПЦУ
прокуратура АРК
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