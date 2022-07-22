Об этом сообщает Государственное бюро расследований в телеграмме.

Отмечается, что в 2014 году российские оккупанты захватили военную часть в Севастополе и корвет "Тернополь", которым и командовал предатель. При этом уже бывший капитан III ранга единственный из экипажа присягнул на верность России.

В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил РФ на сторожевом корабле "Ладный" и занимает должность помощника командира.

Следователи Бюро совместно с киберполицией собрали достаточно доказательств и заочно сообщили военному о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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