Присягнул на верность врагу в 2014 году: ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-капитану военного корабля "Тернополь"
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении предателю, который в 2014 году перешел на сторону врага и воюет против Украины в составе ВС РФ
Об этом сообщает Государственное бюро расследований в телеграмме.
Отмечается, что в 2014 году российские оккупанты захватили военную часть в Севастополе и корвет "Тернополь", которым и командовал предатель. При этом уже бывший капитан III ранга единственный из экипажа присягнул на верность России.
В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил РФ на сторожевом корабле "Ладный" и занимает должность помощника командира.
Следователи Бюро совместно с киберполицией собрали достаточно доказательств и заочно сообщили военному о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
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