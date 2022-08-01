Об этом говорится в петиции, размещенной на официальном интернет-представительстве Президента Украины .

Петиция о присвоении звания Героя Украины активисту Роману Ратушному, погибшему 9 июня на Харьковщине, набрала необходимые 25 тыс. подписей, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Автор петиции Анна Литовченко написала, что Ратушный внес значительный вклад в развитие украинского демократического государства.

"За свои 24 года он внес неоценимый вклад в развитие украинского государства и демократии. Также своим примером он вдохновил многие молодые отстаивать свои права и бороться за свои свободы. После начала полномасштабного наступления вступил в ряды ВСУ: воевал под Киевом и на Изюмском направлении, освобождал населенный пункт Тростянец", - говорится в петиции.

Роман погиб 9 июня 2022 года во время боевого задания на контролируемой врагом территории на Харьковщине. Тело Романа удалось эвакуировать только спустя несколько дней.

Под Изюмом погиб лидер ОО "Защитим Протасов Яр", разведчик Холодноярской бригады Роман Ратушный.

На Майдане Незалежности 18 июня простились с погибшим в бою с российскими оккупантами в Харьковской области Романом Ратушным.

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