Присвоить звание Героя Украины Роману Ратушному: соответствующая петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей
Петиция о присвоении звания Героя Украины активисту Роману Ратушному, погибшему 9 июня на Харьковщине, набрала необходимые 25 тысяч подписей
Об этом говорится в петиции, размещенной на официальном интернет-представительстве Президента Украины .
Петиция о присвоении звания Героя Украины активисту Роману Ратушному, погибшему 9 июня на Харьковщине, набрала необходимые 25 тыс. подписей, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
Автор петиции Анна Литовченко написала, что Ратушный внес значительный вклад в развитие украинского демократического государства.
"За свои 24 года он внес неоценимый вклад в развитие украинского государства и демократии. Также своим примером он вдохновил многие молодые отстаивать свои права и бороться за свои свободы. После начала полномасштабного наступления вступил в ряды ВСУ: воевал под Киевом и на Изюмском направлении, освобождал населенный пункт Тростянец", - говорится в петиции.
Роман погиб 9 июня 2022 года во время боевого задания на контролируемой врагом территории на Харьковщине. Тело Романа удалось эвакуировать только спустя несколько дней.
- Под Изюмом погиб лидер ОО "Защитим Протасов Яр", разведчик Холодноярской бригады Роман Ратушный.
- На Майдане Незалежности 18 июня простились с погибшим в бою с российскими оккупантами в Харьковской области Романом Ратушным.
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