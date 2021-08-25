Присвоили почти миллион на ремонте больницы: СБУ разоблачила чиновников Черкасской ОГА на хищении госсредств

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ разоблачила еще одну схему хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов медицины. На коррупции разоблачены чиновники одного из департаментов Черкасской облгосадминистрации, - говорится в сообщении.

Злоумышленники присвоили деньги, предусмотренные на капитальный ремонт опорной больницы региона.

По оценкам строительно-технической экспертизы, противоправная деятельность организаторов схемы нанесла государству ущерб на 750 тыс. грн.





Установлено, что для реализации коррупционного механизма чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании. В 2020 году чиновники заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения медицинского учреждения.

Однако соответствующие ремонтные работы были проведены не в полном объеме, а часть денег инфраструктурного проекта злоумышленники вывели в тень. Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ, - говорится в сообщении.

По материалам СБУ, двум чиновникам облгосадминистрации сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.





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