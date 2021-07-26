Присвоили почти 5 млн грн: в Винницкой области правоохранители разоблачили должностных лиц санатория
В Винницкой области разоблачили противоправную деятельность должностных лиц одного из санаторно-лечебных учреждений, нанесших ущерб государственному предприятию
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Согласно акту ревизии сумма присвоенных таким образом средств составила 4 млн 800 тыс. грн.
Следствием установлено, что в течение нескольких лет средства, которые отдыхающие платили за амбулаторное лечение, и доплаты за продление срока путевок были не оприходованы, а поданные ими заявления и приходные кассовые ордера уничтожены.
С целью сокрытия преступных действий и избежания уголовной ответственности, в частности, бывший старший кассир санатория составляла и подписывала акты о результатах инвентаризации имеющихся средств, хранившихся в кассе санатория, куда были внесены заведомо ложные сведения.
Сейчас злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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