Присвоили почти 10 млн грн: задержали мошенников, которые обворовывали украинцев под видом оформления еПомощи
Правоохранители разоблачили две преступные организации, долгое время похищавшие деньги людей, которые хотели получить выплаты от международных организаций и президента
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Участники преступных организаций распространяли фишинговые ссылки под видом социальных выплат от Европейского фонда, Президента Украины, еПоддержки. Люди, получавшие ссылки с такими сообщениями, переходили на мошеннические сайты и вводили свои персональные данные и данные банковских карт. Получив доступ к счетам, мошенники снимали не только деньги, которые были на карточках, но и кредитные.
Правоохранители установили уже почти 150 потерпевших, которым нанесли ущерб на 10 млн грн.
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Кроме этого, одна из преступных группировок завладела средствами граждан при закупке военного снаряжения, которое планировалось передать военнослужащим ВСУ.
Правоохранители провели более 40 обысков по всей территории Украины. В настоящее время девять участников преступной организации задержаны и уведомлены о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве.
- Министерство социальной политики обнародовало перечень международных организаций, выплачивающих финансовую помощь социально незащищенным украинцам.
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