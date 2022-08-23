Присвоили почти 10 млн грн: задержали мошенников, которые обворовывали украинцев под видом оформления еПомощи

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Участники преступных организаций распространяли фишинговые ссылки под видом социальных выплат от Европейского фонда, Президента Украины, еПоддержки. Люди, получавшие ссылки с такими сообщениями, переходили на мошеннические сайты и вводили свои персональные данные и данные банковских карт. Получив доступ к счетам, мошенники снимали не только деньги, которые были на карточках, но и кредитные.

Правоохранители установили уже почти 150 потерпевших, которым нанесли ущерб на 10 млн грн.

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Кроме этого, одна из преступных группировок завладела средствами граждан при закупке военного снаряжения, которое планировалось передать военнослужащим ВСУ.

Правоохранители провели более 40 обысков по всей территории Украины. В настоящее время девять участников преступной организации задержаны и уведомлены о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве.

Министерство социальной политики обнародовало перечень международных организаций, выплачивающих финансовую помощь социально незащищенным украинцам.

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