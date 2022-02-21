Присвоили лесного фонда Киевщины более чем на 1 млрд грн: СБУ разоблачила группировку злоумышленников

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Злоумышленники незаконно переоформляли государственные земельные участки на подставных лиц. Затем планировали изменить целевое назначение земли под застройку для перепродажи аффилированным компаниям.



Участники "схемы" присвоили более 100 гектаров лесных угодий Киевщины. По предварительной информации, они нанесли государству ущерб более чем на 1 млрд грн.



Правоохранители проверяют сведения по оформлению земли на участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.



Группировка состояла из частных и государственных регистраторов, нотариусов, адвокатов, землеустроителей, а также бывших работников Госгеокадастра.



По информации следствия, злоумышленники присвоили земли Бучанской, Боярской, Ирпенской и Дмитровской ОТГ.



Во время обысков у участников махинации были обнаружены компьютеры и документы с доказательствами противоправной деятельности, а также штампы и печати частных регистраторов, которые они использовали для проведения сделок.



Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, продолжается расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.



Правоохранители решают вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании судом меры пресечения. На присвоенные земельные участки наложили арест, готовят материалы по возвращению их в государственную собственность.

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