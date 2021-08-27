Присвоили более миллиона на ремонте дорог после наводнения: СБУ разоблачила чиновников на Буковине

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий масштабного наводнения, от которого в июне 2020 года пострадала Черновицкая область. По имеющейся информации, подрядчик не выполнил аварийно-восстановительные работы в полном объеме, что позволило присвоить бюджетные средства в размере 1,3 млн грн", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, к сделке причастны подрядчик, выполнявший работы, а также должностное лицо, которое осуществляло технический надзор.

Отмечается, что соглашение на проведение капитального ремонта поврежденной дороги было подписано должностными лицами одного из сельских советов Черновицкой области. По договору стоимость работ составила более 5,5 млн грн.

"Впрочем, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически работы не выполнены в полном объеме, что позволило злоумышленникам присвоить 1,3 млн грн государственных средств", - говорится в сообщении.

Сейчас одному из участников схемы объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие, в ходе которого устанавливаются все причастные.

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