Присвоили более 42 млн грн, изъятых у вора: на Днепропетровщине суд вынес приговор двум стражам порядка

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В апреле 2016 года в полицию Днепропетровской области обратилась женщина и сообщила, что у нее похитили крупную сумму денег.



После этого днепропетровские полицейские превысили полномочия и проникли в домовладение одного из свидетелей, похитив мобильные телефоны.

Когда полицейские установили местонахождение вора, они его задержали и, применив физическое насилие, заставили рассказать, где он спрятал похищенное имущество.

"Правоохранители отдали задержанному вору часть денежных средств и отпустили, приказав покинуть территорию Днепропетровской области. Таким образом, полицейские завладели более 42 млн гривен", - говорится в сообщении.

В 2018 году вора задержали и признали виновным по другому уголовному делу. Он раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием, в результате чего правоохранители раскрыли преступление, совершенное полицейскими в 2016 году.

Однако прокуратура планирует обжаловать приговор полицейским, потому что считает его не соответствующим степени тяжести преступления.