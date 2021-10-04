Присвоили 2,7 млн грн: на Сумщине разоблачили схему хищения средств из госбюджета
СБУ разоблачила в Сумской области схему хищения государственных средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Отмечается, средства разворовывались на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий.
"В октябре 2020 года полтавская коммерческая структура победила в соответствующем тендере и должна была сразу начать работы. Все это - чтобы в начале 2021 года новопостроенное отделение уже принимало больных", - говорится в сообщении.
По материалам следствия, организаторы сделки систематически вносили неправдивые данные в бухгалтерские документы о якобы приобретении строительных материалов, кроме того большинство работ было выполнено лишь "на бумаге". А "сэкономленные" средства злоумышленники присваивали.
Как свидетельствуют подсчеты налоговиков и Госаудитслужбы, в результате таких действий злоумышленники незаконно присвоили 2,7 млн грн из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие для установления всех причастных лиц и возвращение в бюджет незаконно присвоенных государственных средств.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.47
Покупка 26.47Продажа 26.69
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное