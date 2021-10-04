Присвоили 2,7 млн грн: на Сумщине разоблачили схему хищения средств из госбюджета

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Отмечается, средства разворовывались на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий.

"В октябре 2020 года полтавская коммерческая структура победила в соответствующем тендере и должна была сразу начать работы. Все это - чтобы в начале 2021 года новопостроенное отделение уже принимало больных", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, организаторы сделки систематически вносили неправдивые данные в бухгалтерские документы о якобы приобретении строительных материалов, кроме того большинство работ было выполнено лишь "на бумаге". А "сэкономленные" средства злоумышленники присваивали.

Как свидетельствуют подсчеты налоговиков и Госаудитслужбы, в результате таких действий злоумышленники незаконно присвоили 2,7 млн грн из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие для установления всех причастных лиц и возвращение в бюджет незаконно присвоенных государственных средств.

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