Присвоили 18 млн грн с помощью фишинга: на Харьковщине полицейские ликвидировали мошенническую схему

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.



Уточняется, что организатор организовал такую "схему", находясь под стражей.



"Организовал схему 20-летний мужчина, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе. К противоправной деятельности фигурант привлек своих сокамерников, которые совместно подыскивали " рабочих " в интернете. Большинство из участников преступной организации занимались поиском потенциальных потерпевших", - говорится в сообщении.



Фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара злоумышленники давали пострадавшим ссылки на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты. Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. По данным полиции, сумма ущерба достигает 18 млн гривен.



Также установлено, что злоумышленники реализовывали указанную схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых - граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.



Работники полиции провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.



Сейчас девятерым фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (Создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.



Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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