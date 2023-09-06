Присвоили 1,4 млн грн зарплаты во время оккупации: двум экс-чиновницам Херсонского горсовета объявили подозрение
Государственное бюро расследований объявило подозрение двум бывшим чиновницам Херсонского городского совета, которые во время оккупации города незаконно насчитали себе зарплату на сумму 1,4 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, во время оккупации Херсона руководитель Департамента развития объектов коммунальной собственности и ее подчиненная - начальник отдела учета - безосновательно начисляли себе повышенную заработную плату и дополнительные премии.
Нарушая законный порядок премирования, они сами начисляли себе заработные платы, иногда превышавшие установленные более, чем в 10 раз.
Так, за апрель 2022 года глава департамента вместо 17388 грн получила 199897 грн. Ее подчиненная за апрель 2022 года получила 151 тыс грн, что в 14 раз больше максимально определенной суммы.
В августе-сентябре 2022 года чиновниц официально уволили. ГБР отмечает, что в целом с января по август 2022 руководитель департамента получила 616 135 грн зарплаты, а ее сообщница - 565 659 грн.
Таким образом, чиновницы нанесли материальный ущерб местному бюджету Херсонской городской территориальной общины на общую сумму 1,4 млн грн.
Чтобы не привлекать внимание финансовых мониторинговых учреждений к своим противоправным действиям, заговорщицы постоянно переправляли деньги между счетами департамента, а затем – на собственные банковские счета.
В августе-сентябре подозреваемые скрылись на неподконтрольных территориях Украины. По данным Бюро, одна из них даже публично делает карьеру в органах власти оккупантов. Бывшая начальница отдела теперь возглавляет так называемую службу занятости и участвует в агитации фейковых выборов на временно оккупированных территориях.
Фигуранткам заочно сообщили о подозрении по статье о присвоении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Фото: ДБР
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- В июле Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему чиновнику оборонного департамента Херсонской облгосадминистрации, который во время оккупации региона сотрудничал с россиянами.
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