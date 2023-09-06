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Присвоили 1,4 млн грн зарплаты во время оккупации: двум экс-чиновницам Херсонского горсовета объявили подозрение

6 сентября, 2023 среда
15:23
Криминал

Государственное бюро расследований объявило подозрение двум бывшим чиновницам Херсонского городского совета, которые во время оккупации города незаконно насчитали себе зарплату на сумму 1,4 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, во время оккупации Херсона руководитель Департамента развития объектов коммунальной собственности и ее подчиненная - начальник отдела учета - безосновательно начисляли себе повышенную заработную плату и дополнительные премии.

Нарушая законный порядок премирования, они сами начисляли себе заработные платы, иногда превышавшие установленные более, чем в 10 раз.

Так, за апрель 2022 года глава департамента вместо 17388 грн получила 199897 грн. Ее подчиненная за апрель 2022 года получила 151 тыс грн, что в 14 раз больше максимально определенной суммы.

В августе-сентябре 2022 года чиновниц официально уволили. ГБР отмечает, что в целом с января по август 2022 руководитель департамента получила 616 135 грн зарплаты, а ее сообщница - 565 659 грн.

Таким образом, чиновницы нанесли материальный ущерб местному бюджету Херсонской городской территориальной общины на общую сумму 1,4 млн грн.

Чтобы не привлекать внимание финансовых мониторинговых учреждений к своим противоправным действиям, заговорщицы постоянно переправляли деньги между счетами департамента, а затем – на собственные банковские счета.

В августе-сентябре подозреваемые скрылись на неподконтрольных территориях Украины. По данным Бюро, одна из них даже публично делает карьеру в органах власти оккупантов. Бывшая начальница отдела теперь возглавляет так называемую службу занятости и участвует в агитации фейковых выборов на временно оккупированных территориях.

Фигуранткам заочно сообщили о подозрении по статье о присвоении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

ДБР повідомило підозру двом чиновницям Херсонської міськради

Фото: ДБР

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В июле Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему чиновнику оборонного департамента Херсонской облгосадминистрации, который во время оккупации региона сотрудничал с россиянами.
корупція в Україні
Херсонщина
Война с Россией
оккупированные территории
ГБР
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