Присвоили 1,2 тыс. гектаров земли в Житомирской области: ГБР разоблачило схему с участием чиновников
Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконной приватизации 1,2 тыс. гектаров земли более чем на 74 млн грн в Житомирской области
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении руководителю одного из частных предприятий, который совместно с государственными регистраторами и должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области незаконно завладел более 1,2 тыс. гектаров земли.
По данным следствия, мужчина в 2019 году стал основателем частного предприятия, объявившего себя правопреемником одного из колхозов, когда-то владевшего землями в Житомирской области.
Предприниматель в 2020 году начал оформлять право собственности на земли объединенной территориальной громады на основании государственных актов о собственности на землю этого колхоза, уже давно утративших силу.
Государственные регистраторы и должностные лица Госгеокадастра зарегистрировали за коммерсантом коммунальную землю площадью более 1,2 тыс. га рыночной стоимостью свыше 74 млн грн без правовых оснований.
Предпринимателя подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой, и злоупотреблении полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
- Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц на многомиллионных махинациях с землей в Обуховском районе Киевской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное