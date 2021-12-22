Присвоили 1,2 тыс. гектаров земли в Житомирской области: ГБР разоблачило схему с участием чиновников

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Сотрудники ГБР сообщили о подозрении руководителю одного из частных предприятий, который совместно с государственными регистраторами и должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области незаконно завладел более 1,2 тыс. гектаров земли.



По данным следствия, мужчина в 2019 году стал основателем частного предприятия, объявившего себя правопреемником одного из колхозов, когда-то владевшего землями в Житомирской области.



Предприниматель в 2020 году начал оформлять право собственности на земли объединенной территориальной громады на основании государственных актов о собственности на землю этого колхоза, уже давно утративших силу.



Государственные регистраторы и должностные лица Госгеокадастра зарегистрировали за коммерсантом коммунальную землю площадью более 1,2 тыс. га рыночной стоимостью свыше 74 млн грн без правовых оснований.



Предпринимателя подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой, и злоупотреблении полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц на многомиллионных махинациях с землей в Обуховском районе Киевской области.