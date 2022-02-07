Присвоила 12 млн грн, предназначенных для борьбы с COVID-19: СБУ разоблачило на хищении чиновницу больницы в Черкассах

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

"В течение последних двух лет женщина в сговоре с сообщниками осуществляла оплату несуществующих услуг и работ. В частности, перечисляла деньги на счета аффилированных субъектов предпринимательской деятельности за якобы проведение строительных и ремонтных работ медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что помимо оплаты несуществующих услуг, чиновник начисляла безосновательные премии, авансы и зарплаты.

"Под видом "ковидной" доплаты женщина производила начисления, суммы которых превышали определенные нормы материального обеспечения как медицинским работникам, так и лицам, якобы оказывавшим услуги поликлинике", - сообщают в СБУ.



Экспертиза показала, что подельники таким образом присвоили почти 12 млн грн государственных средств, которые Национальная служба здоровья Украины выделила на борьбу с пандемией COVID-19.

Злоумышленницы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, чтобы выявить и привлечь к ответственности причастных лиц.