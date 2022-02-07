Присвоила 12 млн грн, предназначенных для борьбы с COVID-19: СБУ разоблачило на хищении чиновницу больницы в Черкассах
В одной из больниц Черкасс заместитель начальника финотдела организовала схему хищения бюджетных средств, выделенных на борьбу с COVID-19, по которой было присвоено 12 млн грн
Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
"В течение последних двух лет женщина в сговоре с сообщниками осуществляла оплату несуществующих услуг и работ. В частности, перечисляла деньги на счета аффилированных субъектов предпринимательской деятельности за якобы проведение строительных и ремонтных работ медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что помимо оплаты несуществующих услуг, чиновник начисляла безосновательные премии, авансы и зарплаты.
"Под видом "ковидной" доплаты женщина производила начисления, суммы которых превышали определенные нормы материального обеспечения как медицинским работникам, так и лицам, якобы оказывавшим услуги поликлинике", - сообщают в СБУ.
Экспертиза показала, что подельники таким образом присвоили почти 12 млн грн государственных средств, которые Национальная служба здоровья Украины выделила на борьбу с пандемией COVID-19.
Злоумышленницы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, чтобы выявить и привлечь к ответственности причастных лиц.
- Напомним, 7 февраля стало известно, что ГБР провело обыски в Криворожском горсовете из-за потери из госбюджета почти 700 млн грн .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.8
Покупка 27.8Продажа 28.13
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное