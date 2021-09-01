Присвоил почти 6 млн грн госсредств: в Киеве директору ООО объявили о подозрении

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Полицейские установили, что в Киеве общество с ограниченной ответственностью заключало договоры с государственными учреждениями на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства и реконструкции дорог общего пользования местного значения. Полученные от заказчиков средства ООО перечисляло на счета подставных физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем деньги обналичивались и передавались директору коммерческой структуры, а работы по заключенным договорам вообще не проводились.

В результате государству нанесен ущерб более чем 5,9 млн грн.

Следователи полиции объявили фигуранту подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет заключения.

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