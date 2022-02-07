Присвоил 800 тыс. грн, выделенных на отопление военных объектов: чиновнику Минобороны сообщили о подозрении
Во Львове ГБР сообщило начальнику одной из областных квартирно-эксплуатационных частей Минобороны о подозрении в присвоении более 800 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
В 2014-2016 годах чиновник занимал должность заместителя начальника квартирно-эксплуатационной части Яворовского района Львовской области. Он незаконно перечислял средства компании-поставщику за отопление помещений, которые в этом не нуждались.
Кроме того, мужчина не обеспечил работу комиссии по определению площади для обогрева. В результате в акт приема-передачи отопительных объектов попали помещения, в которые тепло не подавали. В одном из них отсутствовали системы отопления.
Действия должностного лица привели к потере из госбюджета более 800 тыс. грн.
Мужчина подозревается в небрежном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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