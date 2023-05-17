Об этом информирует Бюро экономической безопасности Украины .

Детективы БЭБ установили новые факты правонарушений, совершаемых должностными лицами нефтеперерабатывающей компании.

"Через сеть магистральных нефтепроводов они незаконно переместили более 72 тысяч тонн нефти-сырца с таможенных складов на территорию нефтеперерабатывающего завода для дальнейшего изготовления светлых нефтепродуктов. Затем топливо было реализовано без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах. Ориентировочная стоимость продукции составляет более 2 млрд грн", – пишет ведомство.

Сообщается, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей, устанавливается полный круг причастных лиц.

Ранее экс-руководителю Укртатнафты сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь - февраль 2022 года почти на 1,3 млрд грн.

В настоящее время 605 млн гривен возмещения уже поступило в государственный бюджет.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн экс-менеджментом двух крупнейших нефтяных предприятий страны – Укрнафта и Укртатнафта.