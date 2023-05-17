Присвоение топлива на 2 млрд грн: экс-руководителю Укртатнафты объявили новое подозрение
Бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя Правления компании "Укртатнафта" (2019-2022 гг.) сообщили еще об одном подозрении в завладении чужим имуществом
Об этом информирует Бюро экономической безопасности Украины .
Детективы БЭБ установили новые факты правонарушений, совершаемых должностными лицами нефтеперерабатывающей компании.
"Через сеть магистральных нефтепроводов они незаконно переместили более 72 тысяч тонн нефти-сырца с таможенных складов на территорию нефтеперерабатывающего завода для дальнейшего изготовления светлых нефтепродуктов. Затем топливо было реализовано без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах. Ориентировочная стоимость продукции составляет более 2 млрд грн", – пишет ведомство.
Сообщается, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей, устанавливается полный круг причастных лиц.
Ранее экс-руководителю Укртатнафты сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь - февраль 2022 года почти на 1,3 млрд грн.
В настоящее время 605 млн гривен возмещения уже поступило в государственный бюджет.
Напомним, правоохранители разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн экс-менеджментом двух крупнейших нефтяных предприятий страны – Укрнафта и Укртатнафта.
- 1 февраля Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в доме миллиардера Игоря Коломойского по делу о присвоении бывшим топ-менеджментом Укрнафты и Укртатнафты 40 млрд грн.
- Впоследствии СБУ и БЭБ сообщили о подозрении главному бухгалтеру Укртатнафты, она фигурирует в схеме хищения средств Укрнафты и Укртатнафты на 40 млрд грн.
- Служба безопасности Украины изъяла у Укрнафты и Укртатнафты более 16 тыс. тонн нефтепродуктов на общую стоимость около 800 млн грн.
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